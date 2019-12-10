В оборонный бюджет США заложили расходы на введение санкций против газопроводов из РФ

Америка обязана защищать европейцев от агрессивного российского газа. На этом настаивают конгрессмены США. Они согласовали оборонный бюджет страны на 2020 г., в который внесли статьи расходов на меры против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

В соответствии с военным бюджетом, Вашингтон должен обеспечить "защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами", передает РИА "Новости". Этот же документ, для вступления в силу которого осталось только получить подпись президента Дональда Трампа, запрещает продажу Турции истребителей F-35 – это такое наказание за покупку у РФ комплексов С-300.

Отдельными пунктами в бюджете на оборону США значатся расходы на "сдерживание Китая" и военную помощь Украине. Последней Вашингтон готов выделить 300 млн долларов. На что именно – не уточняется, сообщает телеканал "360".

