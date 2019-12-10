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Америка обязана защищать европейцев от агрессивного российского газа. На этом настаивают конгрессмены США. Они согласовали оборонный бюджет страны на 2020 г., в который внесли статьи расходов на меры против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".
В соответствии с военным бюджетом, Вашингтон должен обеспечить "защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами", передает РИА "Новости". Этот же документ, для вступления в силу которого осталось только получить подпись президента Дональда Трампа, запрещает продажу Турции истребителей F-35 – это такое наказание за покупку у РФ комплексов С-300.
Отдельными
пунктами в бюджете на оборону США значатся расходы на "сдерживание
Китая" и военную помощь Украине. Последней Вашингтон готов выделить 300 млн
долларов. На что именно – не уточняется, сообщает телеканал "360".
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