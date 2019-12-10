Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пентагон спасет Европу от "Северного потока-2"

По "Северному потоку-2" ударят из Пентагона
Фото: www.globallookpress.com
В оборонный бюджет США заложили расходы на введение санкций против газопроводов из РФ

Америка обязана защищать европейцев от агрессивного российского газа. На этом настаивают конгрессмены США. Они согласовали оборонный бюджет страны на 2020 г., в который внесли статьи расходов на меры против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

В соответствии с военным бюджетом, Вашингтон должен обеспечить "защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами", передает РИА "Новости". Этот же документ, для вступления в силу которого осталось только получить подпись президента Дональда Трампа, запрещает продажу Турции истребителей F-35 – это такое наказание за покупку у РФ комплексов С-300.

Отдельными пунктами в бюджете на оборону США значатся расходы на "сдерживание Китая" и военную помощь Украине. Последней Вашингтон готов выделить 300 млн долларов. На что именно – не уточняется, сообщает телеканал "360"

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Белорусские националисты митингуют против объединения с Россией

Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей