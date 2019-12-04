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Не наше дело: Трамп отказался мешать "Северному потоку-2"

Не наше дело: Трамп отказался мешать "Северному потоку-2"
Фото: www.globallookpress.com
США пока только угрожают санкциями проекту

США еще не приняли решение по поводу санкций из-за "Северного потока-2". Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне.

По его словам, "Северный поток-2" это проблема, с которой разобраться должна сама Германия. Но обсудить этот вопрос с Меркель американский лидер все же собирается.

"Возможно, для Германии это не будет проблемой. Мы обсудим "Северный поток-2", – цитирует Трампа ТАСС.

США выступают резко против газопровода, так как если проект заработает, американским производителям будет труднее поставлять на европейский рынок свой сжиженный газ, который дороже.

Вашингтон уже грозился ввести санкции против участников проекта, в том числе, европейских компаний, которые тоже участвуют в финансировании газопровода. По оценкам экспертов, остановить "Северный поток-2" США точно не в силах, но существенно повысить расходы – вполне могут.

Александр ИЛЬИН

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