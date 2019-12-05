В сенате полагают, что строительство газопровода уже не остановить

Сенатор-демократ Крис Мерфи сомневается в том, что у США осталась возможность предотвратить запуск "Северного потока – 2", ведь проект практически завершен.

Он добавил во время конференции в Вашингтоне, что не знает, какой будет итог сложившейся ситуации. Впрочем, сенатор, как пишут РИА Новости, призвал США найти другой ответ России.

В частности, Мерфи рассказал, что сенат в ближайшее время примет некий документ для борьбы с энергетическим влиянием России, но Вашингтон сосредоточится на Восточной Европе. На проект по "механизму, продвигающему энергетическую независимость" стран этого региона, потратят один миллиард долларов, отмечает RT.