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Сенатор-демократ Крис Мерфи сомневается в том, что у США осталась возможность предотвратить запуск "Северного потока – 2", ведь проект практически завершен.
Он добавил во время конференции в Вашингтоне, что не знает, какой будет итог сложившейся ситуации. Впрочем, сенатор, как пишут РИА Новости, призвал США найти другой ответ России.
В частности, Мерфи рассказал, что сенат в ближайшее время примет некий документ для борьбы с энергетическим влиянием России, но Вашингтон сосредоточится на Восточной Европе. На проект по "механизму, продвигающему энергетическую независимость" стран этого региона, потратят один миллиард долларов, отмечает RT.
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