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США признали поражение в борьбе против "Северного потока – 2"

США признали поражение в борьбе против "Северного потока – 2"
Фото: www.globallookpress.com
В сенате полагают, что строительство газопровода уже не остановить

Сенатор-демократ Крис Мерфи сомневается в том, что у США осталась возможность предотвратить запуск "Северного потока – 2", ведь проект практически завершен.

Он добавил во время конференции в Вашингтоне, что не знает, какой будет итог сложившейся ситуации. Впрочем, сенатор, как пишут РИА Новости, призвал США найти другой ответ России.

В частности, Мерфи рассказал, что сенат в ближайшее время примет некий документ для борьбы с энергетическим влиянием России, но Вашингтон сосредоточится на Восточной Европе. На проект по "механизму, продвигающему энергетическую независимость" стран этого региона, потратят один миллиард долларов, отмечает RT.

Полина ИВАНОВА

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