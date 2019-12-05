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"Как серпом по салу": "Северный поток - 2" назвали громким поражением украинцев

"Как серпом по салу": "Северный поток - 2" назвали громким поражением украинцев
Фото: www.globallookpress.com
Возобновленное строительство газопровода стало поводом для многочисленных шуток и острот в адрес Киева

Компания-оператор "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG продолжила укладку топливной магистрали. Приятную новость сообщил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле.

Он подчеркнул, что компания "не тратит времени на разговоры, а просто строит" газопровод, передает РИА "Новости". На что читатель агенства вспомнил пословицу о том, что молчание – золото. А комментатор с RT – восточную мудрость про идущий караван, несмотря на лай собак. 

К слову, данное известие породило в головах россиян массу ироничных замечаний в адрес Украины, которая, как ни старалась, не смогла остановить "Северный поток – 2".  

"А где-то на Украине в этот момент тихонько заплакал маленький мальчик Вова... А здоровый мордатый дядька Петро с удовольствием еще и дал ему подж...ник", "Как серпом по салу", "И крики ликования в одной небратской стране медленно стихли", "Короче СП-2 войдет всем русофобам по самые гланды",

отреагировали на возобновленное строительство интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

Напомним, ранее с российско-европейским проектом связали высылку дипломатов из Германии: мол, она пошла на такой шаг под давлением противников газопровода. Временная остановка укладки труб произошла из-за Дании, которая не торопилась с разрешением. Его пришлось ждать до конца октября. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А каким боком бандерландия имеет отношение к Северному потоку 2? Что, конец халявы? Придется с дщвумя протянутыми руками попрошайничать по свету! Мерзкие, завистливые, жадные и мудрожопые хохлы!
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