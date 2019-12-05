Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Компания-оператор "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG продолжила укладку топливной магистрали. Приятную новость сообщил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле.
Он подчеркнул, что компания "не тратит времени на разговоры, а просто строит" газопровод, передает РИА "Новости". На что читатель агенства вспомнил пословицу о том, что молчание – золото. А комментатор с RT – восточную мудрость про идущий караван, несмотря на лай собак.
К слову, данное известие породило в головах россиян массу ироничных замечаний в адрес Украины, которая, как ни старалась, не смогла остановить "Северный поток – 2".
"А где-то на Украине в этот момент тихонько заплакал маленький мальчик Вова... А здоровый мордатый дядька Петро с удовольствием еще и дал ему подж...ник", "Как серпом по салу", "И крики ликования в одной небратской стране медленно стихли", "Короче СП-2 войдет всем русофобам по самые гланды",
– отреагировали на возобновленное строительство интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Напомним, ранее с российско-европейским проектом связали высылку дипломатов из Германии: мол, она пошла на такой шаг под давлением противников газопровода. Временная остановка укладки труб произошла из-за Дании, которая не торопилась с разрешением. Его пришлось ждать до конца октября.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть