Препятствия на пути российской трубы устранены

Проект газопровода одобрило датское энергетическое агентство. Последние новости о строительстве "Северного потока – 2" сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз.

"Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода "Северный поток – 2" на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море",

– цитирует информагентство решение Копенгагена.



Приятные известия прозвучали на фоне возобновившихся попыток США ударить по российской трубе санкциями. Напомним, ранее республиканец Энди Барр обратился к конгрессу с просьбой ввести новые ограничительные меры. Позже упорное давление США объяснили тем, что Вашингтон боится потерять преимущества доллара на энергетическом рынке Европы.