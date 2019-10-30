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Проект газопровода одобрило датское энергетическое агентство. Последние новости о строительстве "Северного потока – 2" сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз.
"Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода "Северный поток – 2" на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море",
– цитирует информагентство решение Копенгагена.
Приятные известия прозвучали на фоне возобновившихся попыток США ударить по российской трубе санкциями. Напомним, ранее республиканец Энди Барр обратился к конгрессу с просьбой ввести новые ограничительные меры. Позже упорное давление США объяснили тем, что Вашингтон боится потерять преимущества доллара на энергетическом рынке Европы.
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