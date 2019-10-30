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"Северный поток-2" в водах Дании начнут укладывать в ближайшие недели

Уже уложено свыше двух тысяч километров труб

К настоящему моменту строители уложили более 2100 км газопровода "Северный поток – 2". Об этом на фоне получения от Дании разрешения на прокладку труб в своих водах на Балтийском море сообщает ТАСС со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что компания проведет подготовительные работы и приступит к укладке газопровода "СП-2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма уже в ближайшие недели.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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