Уже уложено свыше двух тысяч километров труб

К настоящему моменту строители уложили более 2100 км газопровода "Северный поток – 2". Об этом на фоне получения от Дании разрешения на прокладку труб в своих водах на Балтийском море сообщает ТАСС со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что компания проведет подготовительные работы и приступит к укладке газопровода "СП-2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма уже в ближайшие недели.

