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К настоящему моменту строители уложили более 2100 км газопровода "Северный поток – 2". Об этом на фоне получения от Дании разрешения на прокладку труб в своих водах на Балтийском море сообщает ТАСС со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Отмечается, что компания проведет подготовительные работы и приступит к укладке
газопровода "СП-2"
на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма уже в ближайшие недели.
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