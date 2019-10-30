Американцы обвинили украинцев в наркотической зависимости от российского газа и решили их вылечить

Возможный посол США в Москве Джон Салливан наговорил сегодня ряд противоречащих друг другу утверждений относительно реализации проекта "Северный поток – 2".

Так он заявил, что у Незалежной появилась "наркотическая зависимость" от российского газа, а посему угроза поставок его европейским потребителям в обход украинской ГТС может быть действенной, сообщает "Интерфакс". Киеву придется искать альтернативные источники, и здесь появляемся мы, американцы, поясняет замгоссекретаря США. Т.е. Вашингтону нужно помогать Киеву, надо полагать, штатовским сжиженным газом.

И одновременно претендент на должность главы американской дипмиссии в РФ считает, что приоритетом США является противодействие строительству "СП-2". Спрашивается, зачем? А чтобы Москва не имела рычагов давления на Старый Свет и газ снова шел через... Украину.

По его словам, Вашингтон очень хочет помочь Киеву, в том числе путем возможной "остановки "Северного потока – 2", чтобы газ продолжил поступать [в Европу] через Украину". Однако признал, что введение американских односторонних санкций в отношении проекта Nord Stream 2 уже не остановит его реализацию.

"Меня беспокоит, что мы уже, вероятно, дошли до того этапа, когда у России есть ресурсы и возможности завершить строительство трубопровода, несмотря на наши действия. В данном случае введение санкций не остановит трубопровод", – цитирует ТАСС Салливана.

Он отметил, что рестрикции Вашингтона всего лишь приведут к повышению связанных со строительством расходов.

Свой спич первый заместитель госсекретаря США произнес на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост посла в России. Его заявления должны немного скрасить настроение киевским вождям, расстроившимся из-за решения Дании разрешить строить "СП-2" в своих водах в Балтийском море. Как напоминает "Пятый канал", Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало "добро" на прокладку труб к юго-востоку от острова Борнхольм.