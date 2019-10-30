Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Путин назвал Венгрию приоритетным партнером в поставках российского газа

Фото: www.globallookpress.com
Будапешт нацелился на присоединение к "Турецкому потоку", поскольку не хочет зависеть только от одного транзитного маршрута

Президент России Владимир Путин заявил, что Венгрия является приоритетным партнером РФ в области поставок энергоресурсов в Европу по действующим и новым маршрутам. Об этом он сказал на совместном брифинге с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, трансляцию вел телеканал RT.

По его словам, реализация соглашения о поставках нефти в Венгрию и Словакию позволит увеличить экспорт по трубопроводу "Дружба" до 2025 года.

"Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок", – отметил Путин.

Он подчеркнул, что Москва рассматривает Будапешт "как одного из приоритетных партнеров для распределения поставок" нашего голубого топлива европейским потребителям.

"И по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым маршрутам: как по северному, так и по южному", – пояснил лидер РФ.

Также Путин сообщил, что у венгерской стороны есть большой интерес к "Турецкому потоку", и если они хотят проложить ветку газопровода  по своей территории, то Россия готова им в этом помочь в кратчайшие сроки, поскольку участок занимает всего около 15 километров.

Сам Орбан подтвердил, что Будапешт очень хочет присоединиться к "ТП" как можно скорее.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей