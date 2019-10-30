Будапешт нацелился на присоединение к "Турецкому потоку", поскольку не хочет зависеть только от одного транзитного маршрута

Президент России Владимир Путин заявил, что Венгрия является приоритетным партнером РФ в области поставок энергоресурсов в Европу по действующим и новым маршрутам. Об этом он сказал на совместном брифинге с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, трансляцию вел телеканал RT.

По его словам, реализация соглашения о поставках нефти в Венгрию и Словакию позволит увеличить экспорт по трубопроводу "Дружба" до 2025 года.

"Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок", – отметил Путин.

Он подчеркнул, что Москва рассматривает Будапешт "как одного из приоритетных партнеров для распределения поставок" нашего голубого топлива европейским потребителям.

"И по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым маршрутам: как по северному, так и по южному", – пояснил лидер РФ.

Также Путин сообщил, что у венгерской стороны есть большой интерес к "Турецкому потоку", и если они хотят проложить ветку газопровода по своей территории, то Россия готова им в этом помочь в кратчайшие сроки, поскольку участок занимает всего около 15 километров.

Сам Орбан подтвердил, что Будапешт очень хочет присоединиться к "ТП" как можно скорее.

