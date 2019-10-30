Поляки увидели новую угрозу для Украины, в обход которой прокладывается все больше газопроводов

Президент России Владимир Путин, прибывший сегодня в Будапешт с однодневным рабочим визитом, планирует получить от венгерских властей разрешение на продолжение "Турецкого потока", идущего в обход Незалежной. И Венгрия даст "добро", поскольку у нее нет альтернативных источников для получения газа, об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

"Путин должен иметь согласие всех заинтересованных стран, чтобы не было проблем с газопроводом", – отмечается в статье.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "Турецкий поток" необходимо построить как можно быстрее, так как он станет дополнительным маршрутом поставок голубого топлива в страну. При этом издание напоминает, что контракт по транзиту российского газа через Украину, заключенного между Киевом и Москвой, истекает 31 декабря текущего года.

Россия же планирует до конца 2019-го запустить первый участок "ТП". Вторая его ветка должна пройти через Болгарию в Сербию и Венгрию, поясняет Rzeczpospolita.

На переговорах Путин и венгерский премьер-министр Виктор Орбан как раз собираются обсудить будущие поставки российского газа, а также решить вопрос с контрактом за 2014 год, который не был полностью выполнен.

Венгрия потребляет около 10 млрд куб газа ежегодно. Накануне Сийярто на брифинге сказал, что Будапешт не принимает критику со стороны западных стран в отношении сотрудничества с Москвой в энергетической отрасли, потому что у его страны нет альтернативных источников для получения голубого топлива.

В то же время министр заверил, что Венгрия не будет блокировать продление санкций Евросоюза, введенных в отношении РФ после присоединения Крыма, если Брюссель примет такое решение в конце 2019 г., подчеркивает Rzeczpospolita.