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Литва вмешалась в дело о "Северном потоке – 2"

Литва влезла в дело против
Фото: pixabay.com
продолжениеСША торопятся с санкциями против "Северного потока - 2"
Вильнюс решил вставить свои пять копеек в спор между "Газопроводом" и ЕС

Литва не смогла пройти мимо судебного разбирательства, в которое были втянуты Европарламентом (ЕП) и Евросоветом компании-операторы "Северного потока – 2" Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Правительство прибалтийского государства, что неудивительно, встало на сторону истца.

Так, Вильнюс намерен выкатить требование Европейскому суду общей юрисдикции, чтобы тот отклонил претензию "Газпрома", передает Sputnik, ссылаясь на слова литовского кабмина, заседание которого транслировалось в Facebook.

Иск касается предусмотренных в директивах Евросоюза дискриминационных мер. Российский топливный монополист призывает судебную инстанцию отклонить их. 

"[У Литвы] есть прямой интерес добиваться того, чтобы директива не была отменена", – заявил министр энергетики балтийского государства Жигимантас Вайчюнас.

В Евросоюзе ранее расписали новые правила пользования газопроводами на его территории. В частности, в Газовой директиве появилось условие, согласно которому все сухопутные и морские топливные магистрали должны придерживаться разделения деятельности по добыче и транспортировке газа. При этом, подчеркнули в ЕС, поправки не нацелены против "Северного потока – 2". 

Впрочем, накануне устранена последняя преграда для трубопровода, который соединит Германию и Россию через дно Балтики. В среду, 30 октября, компания-оператор получила разрешение на строительство от Дании

Ксения АНДРЕЕВА
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