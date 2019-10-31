В Вашингтоне опасаются увеличения мощи России

Конгресс США как можно скорее должен одобрить ранее предложенный законопроект, направленный против российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил сенатор от американской Республиканской партии Тед Круз.

После получения разрешения на строительство газопровода от Дании Россия, по мнению Круза, сможет продолжать усиливать свою военную мощь, эксплуатировать европейских союзников США и угрожать энергетической безопасности Соединенных Штатов, передает "Интерфакс". Предложенный группой сенаторов законопроект должен обязать госсекретаря дать оценку тому, насколько "Северный поток – 2" повлияет на нацбезопасность США и на увеличение зависимости европейских стран от российского газа.

Ранее стало известно, что Дания выдала последнее недостающее согласие на строительство "Северного потока – 2". Заявку на прохождение участка Россия подала в 2017 году, однако ее согласование затянулось. В результате сроки строительства газопровода, сдача которого намечалась на декабрь 2019 года, оказались под угрозой срыва.

