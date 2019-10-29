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Республиканец Энди Барр потребовал от конгрессменов США наказать Россию за "Северный поток – 2". Политик предложил ввести ограничения в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве этого проекта.
По словам Барра, его документ запрещает физическим лицам посещать США, если они помогали трубоукладочным судам, которые экспортировали определенные виды российской энергии. Законопроект, с которым ознакомились журналисты телеканала RT, позволит президенту США Дональду Трампу налагать рестрикции на субъекты, оказывающие "финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям, осуществляющим поддержку экспорта некоторых видов российских энергоносителей".
Барр считает, что Россия хочет использовать "Северный поток – 2", чтобы распространят на Европу свое "вредоносное" влияние.
В июле комитет сената США по международным делам одобрил другой законопроект о санкциях в отношении "Северного потока – 2".
Строительство газопровода, представляющего собой две ветки общей мощностью 55 куб. газа в год, закончится в конце 2019-го. Однако пока проект тормозит Дания, которая до сих пор не выдала разрешения на укладку труб в своей экономической зоне.
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