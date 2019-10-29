Выяснилась реальная причина "наездов" американцев на новую российскую трубу

Попыткам ввести санкции США в отношении участников строительства "Северного потока – 2" найдено простое объяснение – американцы боятся потерять преимущества доллара на энергетическом рынке Европы. Так прокомментировал политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков очередную инициативу штатовских законодателей, призвавших наложить рестрикции в адрес трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве "СП–2".

Эксперт совсем не удивился призывам из Вашингтона всячески бойкотировать новый российский газопровод. Он полагает, что цель Штатов – переформатировать мировой рынок энергоресурсов. По его словам, за последние 20 лет голубое топливо стало глобальным товаром, а с развитием технологий добычи сжиженного газа и его поставок "появился открытый спотовый рынок".

"Для США принципиально, чтобы его ценовой механизм формировался в той же парадигме, что и нефтяной рынок – биржевой, то есть торговался преимущественно в долларах. Для США принципиально важно сохранить долларовое наполнение энергетики. В этом смысле "Северный поток – 2", возможность расчетов с Европой в евро, о чем недавно было заявлено, для США является угрозой", – заявил в эфире радио Sputnik Крутаков.

Вот именно из-за этого, считает политолог, "все эти "наезды"" на российскую трубу. "Это стратегия США, они от нее не отступят", – резюмировал он.

Ранее сегодня стало известно, что представитель Республиканской партии Энди Барр внес законопроект, которым запрещается въезд в США физлицам, участвующим в строительстве нашего газопровода, и отражается еще ряд ограничительных мер в адрес трубоукладочных компаний, сообщает "Вечерняя Москва". По мнению республиканца, Россия через "Северный поток – 2" распространяет в Европе свое "вредоносное" влияние.

