Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Северный поток – 2" угрожает доллару на просторах Европы

Кошмар Вашингтона:
Фото: www.globallookpress.com
Выяснилась реальная причина "наездов" американцев на новую российскую трубу

Попыткам ввести санкции США в отношении участников строительства "Северного потока – 2" найдено простое объяснение – американцы боятся потерять преимущества доллара на энергетическом рынке Европы. Так прокомментировал политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков очередную инициативу штатовских законодателей, призвавших наложить рестрикции в адрес трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве "СП–2".

Эксперт совсем не удивился призывам из Вашингтона всячески бойкотировать новый российский газопровод. Он полагает, что цель Штатов – переформатировать мировой рынок энергоресурсов. По его словам, за последние 20 лет голубое топливо стало глобальным товаром, а с развитием технологий добычи сжиженного газа и его поставок "появился открытый спотовый рынок".

"Для США принципиально, чтобы его ценовой механизм формировался в той же парадигме, что и нефтяной рынок – биржевой, то есть торговался преимущественно в долларах. Для США принципиально важно сохранить долларовое наполнение энергетики. В этом смысле "Северный поток – 2", возможность расчетов с Европой в евро, о чем недавно было заявлено, для США является угрозой", – заявил в эфире радио Sputnik Крутаков.

Вот именно из-за этого, считает политолог, "все эти "наезды"" на российскую трубу. "Это стратегия США, они от нее не отступят", – резюмировал он.

Ранее сегодня стало известно, что представитель Республиканской партии Энди Барр внес законопроект, которым запрещается въезд в США физлицам, участвующим в строительстве нашего газопровода, и отражается еще ряд ограничительных мер в адрес трубоукладочных компаний, сообщает "Вечерняя Москва". По мнению республиканца, Россия через "Северный поток – 2" распространяет в Европе свое "вредоносное" влияние.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

В России вывели Вашингтон на чистую воду из-за договора по открытому небу

США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей