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Противников "Северного потока – 2" оправдали

Противников
Фото: www.globallookpress.com
Запад пугает не только энергетическая зависимость

Найдено объяснение, почему Еврокомиссия (ЕК) упрямо прижимает к стенке "Северный поток – 2". Во-первых, Старый свет боится энергетического рабства России. А во-вторых, печется о своих восточных территориях, в частности о Польше.

Такое мнение высказал автор немецкого издания Hamburger Abendblatt, целиком и полностью оправдав строительство газопровода. После его запуска, полагает журналист, Москва, безусловно, увеличит поставки  своего газа, однако не прописаны строгие рамки, кто именно будет его транспортировать по данной трубе.

При этом Европа выиграет в любом случае: голубого топлива станет больше, а политические распри, которые могут парализовать газоснабжение, уже будут не страшны, так как появится альтернатива. Автор статьи также разъясняет позицию Польши, ведь она имеет солидную компенсацию за транзитную прокачку топлива по своей территории.

Если газ пойдет по дну Балтийского моря, Варшава потеряет деньги, зато Европа от более дешевого газа только выиграет. Да и Польша в обиде не останется – и ей достанется российский газ, отмечает немецкий публицист. 

Очевидно и недовольство "Северным потоком" со стороны США. Они хотят "завалить" европейский рынок своим СПГ, который стоит гораздо дороже российского топлива. 


Ксения АНДРЕЕВА
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