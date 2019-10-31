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"Усиливает Россию": Зеленский отреагировал на датское согласие по "Северному потоку – 2"

Президент Украины долго собирался с мыслями 

Глава Незалежной Владимир Зеленский прервал молчание и высказался по поводу разрешения Копенгагена на строительство газопровода "Северный поток – 2". По мнению украинского лидера, данное решение "усиливает Россию и ослабляет Европу".

"Мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня, то Дания бы тогда не подтвердила", – цитирует Зеленского RT

Напомним, в среду, 30 октября, Дания дала согласие на прокладку трубопровода в своих территориальных водах. 

Ксения АНДРЕЕВА
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