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Глава Незалежной Владимир Зеленский прервал молчание и высказался по поводу разрешения Копенгагена на строительство газопровода "Северный поток – 2". По мнению украинского лидера, данное решение "усиливает Россию и ослабляет Европу".
"Мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня, то Дания бы тогда не подтвердила", – цитирует Зеленского RT.
Напомним, в среду, 30 октября, Дания дала согласие на прокладку трубопровода в своих территориальных водах.
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