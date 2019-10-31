Евросоюз обеспокоен выполнением участников проекта законов ЕС

Еврокомиссия планирует обеспечить условия прозрачной работы газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявила представитель пресс-службы ЕК Анна-Каиса Итконен. На фоне вчерашнего разрешения Данией на прокладку труб проекта в ее водах на Балтике, Брюссель тут же напомнил о "четких правилах" для всех трубопроводов на территориях стран членов Евросоюза.

"По проекту "Северный поток – 2": мы хотим обеспечить, если он будет построен, чтобы он работал прозрачно и недискриминационно, с соответствующим уровнем надзора. У нас сейчас есть четкие правила, применяемые ко всем трубопроводам, через которые поставляется газ на европейский рынок", – цитирует РИА "Новости" еврочиновницу.

Напомним, в апреле текущего года Брюссель одобрил обновленную Газовую директиву, которая предполагает распространение определенных правил газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов. Под эти правила должен попасть и "СП-2", хотя он начал строиться еще до принятия данной директивы. Суть обновления в том, чтобы одна компания не могла быть добытчиком топлива и владельцем трубы.

Накануне на пресс-конференции в Будапеште президент РФ Владимир Путин поприветствовал решение Копенгагена по "Северному потоку – 2". По его словам, "Дания проявила себя как ответственный участник международного общения", защищающий свои интересы, суверенитет, а также "интересы своих основных партнеров в Европе", которые, в свою очередь, весьма "заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов" на рынок Старого Света, пишет ТАСС.

