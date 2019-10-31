Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Брюссель требует от "Северного потока-2" прозрачности

Брюссель возьмет на контроль прозрачность трубы
Фото: www.globallookpress.com
Евросоюз обеспокоен выполнением участников проекта законов ЕС

Еврокомиссия планирует обеспечить условия прозрачной работы газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявила представитель пресс-службы ЕК Анна-Каиса Итконен. На фоне вчерашнего разрешения Данией на прокладку труб проекта в ее водах на Балтике, Брюссель тут же напомнил о "четких правилах" для всех трубопроводов на территориях стран членов Евросоюза.

"По проекту "Северный поток – 2": мы хотим обеспечить, если он будет построен, чтобы он работал прозрачно и недискриминационно, с соответствующим уровнем надзора. У нас сейчас есть четкие правила, применяемые ко всем трубопроводам, через которые поставляется газ на европейский рынок", – цитирует РИА "Новости" еврочиновницу.

Напомним, в апреле текущего года Брюссель одобрил обновленную Газовую директиву, которая предполагает распространение определенных правил газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов. Под эти правила должен попасть и "СП-2", хотя он начал строиться еще до принятия данной директивы. Суть обновления в том, чтобы одна компания не могла быть добытчиком топлива и владельцем трубы.

Накануне на пресс-конференции в Будапеште президент РФ Владимир Путин поприветствовал решение Копенгагена по "Северному потоку – 2". По его словам, "Дания проявила себя как ответственный участник международного общения", защищающий свои интересы, суверенитет, а также "интересы своих основных партнеров в Европе", которые, в свою очередь, весьма "заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов" на рынок Старого Света, пишет ТАСС.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей