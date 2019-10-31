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США помогли Украине получить выгоду от остановки "Северного потока - 2"

Неожиданно:
Фото: www.globallookpress.com
Затянувшееся молчание Дании сыграло на руку Киеву, получившему козыри в диалоге с Москвой по поводу транзита

На Западе продолжают активно комментировать вчерашнее решение Копенгагена, давшего добро на прокладку газопровода "Северный поток – 2" в датских водах Балтийского моря. В сегодняшней публикации немецкой Die Welt утверждается, что задержка с разрешением принесла выгоду Украине.

По мнению автора статьи Даниэля Ветцеля, сопротивление реализации "СП-2" со стороны Вашингтона, Варшавы и ряда других друзей Киева не достигли конечной цели, а именно его полной остановки, однако "администрации США вероятно, путем дипломатических усилий в Дании, удалось затянуть строительство на достаточно длительный срок, чтобы предоставить Украине важное преимущество на переговорах с Россией по поводу продолжения транзита газа через страну".

Контракт о транзите голубого топлива из РФ по украинской ГТС истекает 31 декабря 2019 г., а без нового договора "Газпром" не может выполнять свои обязательства по поставкам европейским потребителям. Поэтому российский монополист приложил все усилия для того, чтобы "Северный поток – 2" к концу года получил альтернативный маршрут. Но "Газпром" с этим не справился, утверждает немецкий журналист.

Свою точку зрения он объясняет тем, что по территории экономической зоны Дании нужно проложить две трубы протяженностью 147 км, а это почти 300 км газопровода. При средней скорости укладки примерно в 3 км за день "Газпрому" понадобится еще около ста дней для завершения строительства. Кроме того, необходимо время для проведения тестов перед началом работы.

Из данных расчетов следует, что у россиян еще долго не будет альтернативы поставкам топлива через Незалежную после завершения действующего контракта. Поэтому Киев на переговорах с Москвой "может выбить для себя более выгодные условия по срокам и цене транзита газа", полагает автор статьи. Таким образом, будет достигнута вторая цель Штатов – стабилизация Украины, уверены в Die Welt.

Также в издании отметили со ссылкой на труд независимой экспертной комиссии по мониторингу оборота энергии в Германии, что доходы Незалежной от транзита составляют 4%, тогда как доходы РФ от экспорта газа достигают 20%, что говорит о "масштабе экономической асимметрии". Поэтому отсутствие нового договора о перекачки голубого топлива принесет Украине меньше ущерба, чем России, констатируют аналитики.

Между тем, накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "компания-оператор настроена на то, чтобы выполнить все запланированные работы по проекту "Северный поток" в срок"", пишет ТАСС. По его словам, оставшиеся 147 км пути на Балтике могут быть уложены за пять недель.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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