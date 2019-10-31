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Москва обратила внимание Зеленского на зависимость Европы от газа из США

Зеленского послали чистить ржавую украинскую трубу
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Ненадежность устаревшей ГТСУ должна больше беспокоить европейцев, чем новый российский газопровод

"Северный поток – 2" не может ослабить Европу, поскольку он отвечает чаяниям ЕС по альтернативным поставкам топливных ресурсов из разных источников. Так прокомментировал член Совфеда РФ Алексей Пушков слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что наш газопровод "усиливает Россию и ослабляет Европу".

Свое заявление украинский лидер мученически выдавил из себя спустя почти сутки после того, как стало известно о положительном решении Дании по прокладке "СП-2" в своих водах на Балтике. Пушков указал пану Зеленскому, в чем он не прав.

""Северный поток – 2" усилит Европу перед лицом ненадежности Украины как транзитной страны, плачевного состояния ее ГТС, а также угрозы зависимости от дорогого газа из США", – написал сенатор в Twitter.

Он напомнил лидеру украинцев, что Евросоюз всегда ратовал за диверсификацию поставок газа, которую, наравне с надежностью, гарантирует "Северный поток – 2".

Позже сегодня пришла новость из стана Верховной рады, которая с плачем приняла во втором чтении и в целом законопроект, необходимый для отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам, сообщает "Интерфакс".

Согласно принятому документу, решение об участии в операторе ГТС других лиц, помимо государства или субъекта хозяйствования, на 100% принадлежащего государству может быть утверждено исключительно парламентом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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