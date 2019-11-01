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В России опровергли выгоду для украинского транзита в отсрочке "Северного потока – 2"

Немцы попались на попытке подыграть Украине в заморозке
Фото: www.globallookpress.com
Промедления Дании никак не повлияли на решение Москвы по газовому контракту

Легенда о том, что США плели интриги вокруг "Северного потока – 2" ради Украины, неверна, как и то, что капризы Копенгагена сдвинули с места проволочки по газовому транзиту через территорию Незалежной, полагает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. Напомним, накануне немецкое издание Die Welt задержку с разрешением на строительство газопровода со стороны Дании, которая в итоге сдаласьназвала выгодной для Киева.  

"Это если и похоже на правду, то только похоже. Но правдой не является", – резюмировал эксперт в эфире НСН. 

По мнению Танкаева, украинский транзит ничего не выиграл от сложившихся обстоятельств, поскольку датский участок "Северного потока – 2" планируют завершить к середине декабря. И не исключено, что топливную магистраль, соединяющую Россию с Германией через дно Балтики, запустят "без всякого опоздания", то есть до конца года, когда истекает срок контракта о газовом транзите между Киевом и Москвой.

Однако из-за отсрочки Копенгагена, говорилось в статье немецкого издания, "СП – 2" якобы не успевают завершить вовремя, а значит потребность России в экспорте газа через Украину никуда не денется. 

Ксения АНДРЕЕВА
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