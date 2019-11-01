Импичмент главы Белого дома играет на стороне участников Nord Stream 2

Принятое в среду, 30 октября, Данией решение разрешить газопроводу "Северный поток – 2" пересечь свои воды в Балтийском море, устранило окончательное административное препятствие на пути строительства проекта под руководством России. Теперь он почти наверняка будет завершен, вопрос только в том, сколько времени это займет. Скорее всего строительство затянется на полгода сверх графика. К такому выводу пришло американское издание Politico.

К тому же, авторы статьи повторили уже давно известный факт, что России придется потратить дополнительные €660 млн евро в дополнение к первоначальному бюджету проекта в размере €9,5 млрд. При этом представитель ЕС по вопросам "СП-2" Себастьян Саас заверил, что укладка участка в территориальных водах Дании начнется "вовремя", пишет Politico.

"Реальное начало строительства зависит от ряда юридических, технических нюансов, а также факторов окружающей среды. Понадобится несколько недель", – уточнил он и добавил, что российская сторона хочет завершить проект "в ближайшие месяцы".

После завершения датского участка проложенные трубопроводы должны быть соединены с немецким на берегу Балтики с помощью специальной процедуры. Это может произойти лишь в период между серединой мая и концом октября, согласно разрешению властей ФРГ, учитывая экологические вопросы, говорится в статье.

"Поэтому окно возможностей закрывается. И "Северный поток" не сможет ничего сделать вплоть до середины мая 2020 года", – утверждает аналитик по вопросам нефти и газа из Варшавы Матеуш Кубяк.

По мнению авторов статьи, еще одно препятствие новому газопроводу могут устроить США, где конгрессмены угрожали санкциями компаниям, которые участвуют в его строительстве. Кубяк подтвердил, что такие рестрикции способны еще на дольше затянуть завершение проекта, потенциально оставляя Россию все достраивать самостоятельно.

Однако, законопроект об этих санкциях, представленный сенатором-республиканцем Тедом Крузом, застрял в Сенате после того, как обе партии одобрили его в комитетах. Аналогичный документ от Палаты представителей уже несколько месяцев остается на рассмотрении комитетов. На вопрос, не истекает ли время для принятия американских санкций, Круз просто ответил: "Да".

Процессор Джорджтаунского университета Бренда Шаффер признал, что перспектива рестрикций становится все более маловероятной (заметим, что об этом же говорил на днях претендент на пост посла США в РФ Джон Салливан – ред.),особенно с учетом связей трубопровода с Украиной.

"Украинская политика в последнее время вышла на внутреннюю американскую арену. Поэтому, вероятно, в Конгрессе нет аппетитов участвовать в политике, связанной с украинским газовым сектором", – сказала она, имея в виду начало процедуры импичмента против президента США Дональда Трампа, которая напрямую связана из-за возможного давления главы Белого дома на киевские власти.

