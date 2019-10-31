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Трамп назвал решение об импичменте "величайшей охотой на ведьм"

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Палата представителей США одобрила начало процедуры отстранения от власти 45 главы государства

Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на новость из Конгресса, принявшего резолюцию об официальном начале процедуры импичмента хозяина Белого дома.

"Величайшая охота на ведьм в американской истории!", – написал глава государства в своем Twitter.

По его словам, "мистификация импичмента вредит фондовому рынку Штатов, а "демократы ничего не делают", поскольку им все равно". Он призвал однопартийцев, т.е. республиканцев сплотиться вокруг президента.

Ранее в четверг, 31 октября, палата представителей Конгресса США провела первое голосование в рамках процедуры импичмента Трампа, который инициировала Демократическая партия. По информации "Интерфакса", за резолюцию выступили 232 конгрессмена, "против" высказались 196 человек.

Принятый документ устанавливает процедуры открытых слушаний в комитете по разведке и обнародования свидетельских показаний.

Как отмечает ТАСС, разбирательства по деятельности Трампа идут в общей сложности в шести комитетах Палаты представителей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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