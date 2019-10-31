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Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на новость из Конгресса, принявшего резолюцию об официальном начале процедуры импичмента хозяина Белого дома.
"Величайшая охота на ведьм в американской истории!", – написал глава государства в своем Twitter.
По его словам, "мистификация импичмента вредит фондовому рынку Штатов, а "демократы ничего не делают", поскольку им все равно". Он призвал однопартийцев, т.е. республиканцев сплотиться вокруг президента.
Ранее в четверг, 31 октября, палата представителей Конгресса США провела первое голосование в рамках процедуры импичмента Трампа, который инициировала Демократическая партия. По информации "Интерфакса", за резолюцию выступили 232 конгрессмена, "против" высказались 196 человек.
Принятый документ устанавливает процедуры открытых слушаний в комитете по разведке и обнародования свидетельских показаний.
Как отмечает ТАСС, разбирательства по деятельности Трампа идут в общей сложности в шести комитетах Палаты представителей.
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