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В Раде раскритиковали Зеленского за провал с "Северным потоком – 2"

Рада распекла Зеленского за провал с
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Незалежной делает недостаточно антироссийских выпадов, считают в украинском парламенте

Депутат Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко накинулся с критикой на действующего главу страны Владимира Зеленского. По мнению нардепа, лидер украинцев допустил несколько серьезных проколов во внешней политике.

Бездейственность Зеленского может привести к тому, что Украина останется без транзита газа, считает Гончаренко.

"На этой неделе мы имеем несколько очень серьезных провалов во внешней политике",

заявил он на заседании Рады, трансляция которого опубликована на Youtube-канале RadaTVchannel.

Так, Гончаренко отметил, что 30 октября Дания выдала России разрешение на строительство "Северного потока – 2" в своей экономической зоне, против чего выступает Украина. То есть датчане устранили последнее препятствие для реализации проекта. Украина же считает, что газопровод лишит страну транзита голубого топлива, хотя Россия не раз говорила, что готова продлить соглашение на взаимовыгодных условиях. Договор заканчивается в конце 2019-го. Незалежная же получает до 3 млрд долларов за транзит газа.

Гончаренко также отметил, что Зеленский не развивает отношения с Чехией и Венгрией, премьеры которых симпатизируют России. 

Полина ИВАНОВА
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