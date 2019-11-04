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Немцы испугались новой угрозы из-за "Северного потока – 2"

Немцы испугались новой угрозы из-за
Фото: www.globallookpress.com
Газопровод якобы приведет к наводнению Европы беженцами

Немецкие журналисты неожиданно обнаружили опасность "Северного потока – 2". По их мнению, проект позволит России начать войну, из-за чего пострадает не только Украина, но и Европа. Правда, зачем России ввязываться в военные действия, немцы не объяснили.

Как считает автор статьи в издании Frankfurter Allgemeine, "Северный поток – 2" выгоден определенным кругам в Германии. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы понимает, что проект вытеснит с рынка украинскую ГТС. Немецкие журналисты обвинили Россию в том, что из-за ее "вторжения" на восток страны, Незалежная страдает, хотя в Москве не раз отвергали подобные беспочвенные обвинения. На этом, пишет автор, мучения Украины не закончатся – новый газопровод лишит страну миллиардов, которые она получает за транзит голубого топлива.

"Без трубопровода Украина также столкнется со стратегической угрозой: Россия тогда смогла бы активизировать военные действия, не рискуя при этом своими экспортными артериями",

– утверждает журналист.

Автор статьи считает, что эта война приведет к тому, что в Европу польется поток беженцев. Немецкий журналист в своей фантазии пошел еще дальше и предположил, что разобравшись с Украиной, Россия могла бы устроить авантюру в Прибалтике, где есть русские меньшинства.

"Северный поток – 2" представит собой две ветки общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Газопровод пройдет от России к Германии через дно Балтийского моря. Дания в конце октября устранила последнюю проблему, мешавшую проекту завершиться, и дала разрешение на укладку труб в своей экономической зоне. 

Полина ИВАНОВА
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