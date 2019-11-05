Таллин и Киев добились своего

"Опасная" для ЕС труба прекратит существование. Такое язвительное обещание дали россияне в ответ на громкие заявления из Киева.

Призывы украинского МИД прозвучали в адрес Эстонии – в Незалежной предложили объединить силы в борьбе против "Северного потока – 2". Наполеоновские планы оценили в Москве. Сенатор Алексей Пушков иронично высказался по этому поводу. Украина, не имеющая отношения к "Северному потоку – 2", призвала Эстонию, которая имеет к нему еще меньше отношения, сообща бороться против проекта", – написал он в своем Twitter.

При этом Пушков предложил подключить еще и Гренландию с Исландией, чтобы уже наверняка одержать верх.

"Но, полагаю, там больше здравого смысла и они не согласятся", – заключил сенатор.

Украина, не имеющая отношения к Сев.потоку-2, призвала Эстонию, к-ая имеет к нему ещё меньше отношения, сообща бороться против проекта. Киеву остаётся подключить к этой борьбе Исландию, Гренландию и Фарерские острова. Но, полагаю, там больше здравого смысла и они не согласятся. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 ноября 2019 г.

Слова главы украинского внешнеполитического ведомства Алексея Гончарука опубликованы на правительственном портале Незалежной.

"Важно, чтобы государства – члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока – 2" для энергетической безопасности Европы", – говорится в заявлении.

Эстонский коллега согласился: бороться надо.

В Сети между тем потешаются над призывами украинцев. Пользователи ехидно пообещали, что теперь-то проект, конечно, свернут (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Украина попросила Эстонию: подговорить балтийских шпрот перегрызть газовую трубу... :))" "Точно! Пока поймут чего от них хотят.Северный поток 25 через Таллин протащат!" "Ну всё, сматываем лыжи и сворачиваем проект, Украина тяжёлую артиллерию подключает – Эстонию. С козырей ходят, зараза…" – пишут комментаторы.

Ранее об угрозе "Северного потока – 2" заявили в Германии.