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Эстония отказалась поддерживать Украину в борьбе против "Северного потока - 2"

Эстония вразумила Украину в ее борьбе против
Фото: www.globallookpress.com
Таллин напомнил Киеву о решении Копенгагена и указал на политический контекст заявлений украинцев по российской трубе

Призывы Незалежной к эстонским властям помочь украинским партнерам остановить строительство "Северного потока – 2" имеют политическую подоплеку, а сама идея невыполнима. Об этом заявила депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.

По ее мнению, подобные разговоры политиков не перейдут в практическую плоскость.

"Бороться против "Северного потока – 2" как-то странно. Дания его уже согласовала. С кем бороться? Непонятно. Призыв украинской стороны имеет политическую подоплеку. В практическом русле, как остановить газопровод, я не вижу", – сказала она в комментарии телеканалу "360".

При этом эстонка напомнила, что Таллин "исторически" выступает против "СП-2". Однако руководству страны, считает Тоом, будет сложно скоординировать полярные точки зрения на этот проект Германии и Эстонии.

Накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил главе эстонского МИД Урмасу Рейнсалу сообща бороться против прокладки российского газопровода, на что последний дал согласие согласовать шаги для противодействия "Северному потоку – 2". В свою очередь Москва устами сенатора Алексея Пушкова подсказала Киеву, что в борьбе с международным проектом тому еще нужно заручиться поддержкой Исландии, Гренландии и Фарерских островов.

И правда, чего уж там. Сплотиться так сплотиться.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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