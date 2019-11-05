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Вашингтон объявил "Северный поток - 2" угрозой своих приоритетов в Европе

Вашингтон объявил
Фото: www.globallookpress.com
Американцы произнесли мантру об энергобезопасности Старого Света от России

Озабоченный энергетической независимостью Европы Вашингтон в очередной раз напугал европейцев трубой "Северного потока – 2", объявив, что российский газопровод несет угрозу приоритетам США. Об этом заявил журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга в преддверии визита госсекретаря Майкла Помпео в Германию.

По его словам, американские власти заботятся об энергобезопасти своих партнеров в Европе.

"Это давний стратегический приоритет Соединенных Штатов и, как мы надеемся, для наших союзников тоже. Мы всегда считали, что "Северный поток – 2" ставит под угрозу этот приоритет тем, что делает европейские государства и наших союзников более зависимыми от источников энергии одной страны", – цитирует ТАСС американского дипломата.

В Госдепе подчеркнули, что наш газопровод не является чисто коммерческим проектом, он, в первую очередь, якобы политический инструмент Москвы, что весьма беспокоит Вашингтон.

"Это инструмент, с помощью которого Россия стремится использовать энергоносители для продвижения российской геополитической программы", – уверен заокеанский деятель.

Между тем, американский дипломат не уточнил, будет ли Помпео касаться темы "СП-2" на встрече с представителями немецкого кабмина, заметив лишь, что "у нас очень много проблем, которым нужно уделить особое внимание".

Ранее сегодня депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом ответила отказом на предложение Киева совместно противодействовать строительству российского газопровода.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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