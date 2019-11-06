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Поправка немцев смягчит Газовую директиву ЕС для "Северного потока – 2"

Немцы рискуют порвать отношения с ЕС из-за
Фото: www.globallookpress.com
Однако план Берлина может провалиться

В Германии придумали, как можно облегчить участь "Северного потока – 2" на фоне нападок Запада. Так, местные коалиционные партии предложили внести изменения в Газовую директиву ЕС.

К примеру, один из пунктов касается разделения операторов трубопроводов, пользователей и поставщиков, что существенно ограничивает работу топливной магистрали на условиях ее владельца, отмечает немецкая газета BILD. Однако это требование не распространяется на трубопроводы, построенные до 23 мая 2019 года. Следовательно, "Северный поток – 2" не вписывается в эти сроки, так как его планируют ввести в эксплуатацию лишь в конце декабря.

Между тем, отмечает издание, правящая коалиция Германии хочет внести поправку, где дата не конкретизирована. Редакция ссылается на документ от 5 ноября, в котором якобы отсутствует данный кусок текста. Авторы, по версии немецкой газеты, апеллируют к привилегиям инвестиций в директиве ЕС и хотят, чтобы именно вложенные деньги, а не дата ввода, стали решающим фактором. По версии издания, с этим категорически не согласятся в Брюсселе. Не удивительно, что новость растиражировали украинские СМИ.

Напомним, строительство российско-европейского проекта близится к завершению. Под конец октября разрешение на строительство в своих территориальных водах выдала Дания. 

Ксения АНДРЕЕВА

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