Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Роют без аквалангов": в Сети поделились подробностями строительства "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Рабский труд прокладчиков газопровода не остался без внимания правозащитников

Скандальное разоблачение Эстонией проекта "Северный поток-2" продолжает будоражить интернет-сообщество. На страницах соцсетей пользователи приводят подробности строительства глубоководного газопровода и комментируют детали, ставшие достоянием общественности.

В конце октября эстонское издание Postimees опубликовало большую статью о том, почему "Северный поток-2" нужно запретить. Помимо утверждений, что российский трубопроводный газ обойдется европейским потребителям дороже американского СПГ, доставляемого танкерами через океан, авторы и опрошенные ими эксперты указывают на антигуманность самого проекта.

В частности, представленный правозащитником Владимир Осечкин сообщил, что на строительстве "Северного потока – 2" работают тысячи заключенных российских тюрем.

Фото: www.globallookpress.com

"Эстонцы срывают покровы", – прокомментировал данное "экспертное мнение" пользователь Дмитрий Смирнов, процитировав в своем Twitter выдержку из эстонской статьи:

"Правозащитник Осечкин отмечает, что в России тысячи заключенных насильно вынуждены работать на строительстве "Северного потока-2". Если люди отказываются работать 45-50 часов сверхурочно в неделю, они сталкиваются с риском пыток и сексуального насилия".

"Владимир Осечкин – жертва психического ГУЛАГа. Где тысячи заключенных за еду, вручную, кайлом и тупой лопатой роют траншею по дну Балтийского моря", – приводит РИА ФАН комментарий Telegram-канала Primakov.

"Роют канаву по дну моря, без аквалангов и даже порой без ласт…", – продолжил мысль пользователь под ником @ded_svoi.

Две нити газопровода "Северный поток – 2" будут проложены по дну Балтийского моря  от побережья России до Германии. Окончание строительства запланировано на начало 2020 года. Против нового маршрута поставки российского газа в Европу выступает Украина, через территорию которой пока поступает основной объем топлива из РФ в ЕС, США, стремящиеся продавать европейцам свой СПГ, а также традиционно настроенные против российских проектов Польша и Прибалтийские республики.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей