Рабский труд прокладчиков газопровода не остался без внимания правозащитников

Скандальное разоблачение Эстонией проекта "Северный поток-2" продолжает будоражить интернет-сообщество. На страницах соцсетей пользователи приводят подробности строительства глубоководного газопровода и комментируют детали, ставшие достоянием общественности.

В конце октября эстонское издание Postimees опубликовало большую статью о том, почему "Северный поток-2" нужно запретить. Помимо утверждений, что российский трубопроводный газ обойдется европейским потребителям дороже американского СПГ, доставляемого танкерами через океан, авторы и опрошенные ими эксперты указывают на антигуманность самого проекта.

В частности, представленный правозащитником Владимир Осечкин сообщил, что на строительстве "Северного потока – 2" работают тысячи заключенных российских тюрем.

"Эстонцы срывают покровы", – прокомментировал данное "экспертное мнение" пользователь Дмитрий Смирнов, процитировав в своем Twitter выдержку из эстонской статьи:

"Правозащитник Осечкин отмечает, что в России тысячи заключенных насильно вынуждены работать на строительстве "Северного потока-2". Если люди отказываются работать 45-50 часов сверхурочно в неделю, они сталкиваются с риском пыток и сексуального насилия".

"Владимир Осечкин – жертва психического ГУЛАГа. Где тысячи заключенных за еду, вручную, кайлом и тупой лопатой роют траншею по дну Балтийского моря", – приводит РИА ФАН комментарий Telegram-канала Primakov.

"Роют канаву по дну моря, без аквалангов и даже порой без ласт…", – продолжил мысль пользователь под ником @ded_svoi.

Две нити газопровода "Северный поток – 2" будут проложены по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Окончание строительства запланировано на начало 2020 года. Против нового маршрута поставки российского газа в Европу выступает Украина, через территорию которой пока поступает основной объем топлива из РФ в ЕС, США, стремящиеся продавать европейцам свой СПГ, а также традиционно настроенные против российских проектов Польша и Прибалтийские республики.