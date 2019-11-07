Бомба: украинцы в ужасе от планов немцев по "Северному потоку – 2"

Экс-глава МИДа Украины умоляет Берлин не идти на поводу у русских

Украинцы пытаются сорвать ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2", который может лишить Киева трех процентов ВВП в год.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин призвал убедить Германию отказаться от идеи вывести "Северный поток – 2" из-под директивы ЕС. Ранее этот вариант предложили коалиционные партии Германии.

"Это реально бомба... это страховка на любое развитие событий на Украине. А еще Россия затянет свою петлю на Германии на годы вперед", – написал Климкин на своей странице в Facebook.

Предыстория вопроса такова: в Брюсселе решили разделить участников проекта на операторов, пользователей и поставщиков трубопровода. В этом случае "Газпром" будет владельцем не газопровода, а лишь газа, который по нему идет. Москву подобный вариант категорически не устраивает, но в ЕС считают, что так будет лучше для инвесторов.

Исключения возможны только для трубопроводов, построенных до 23 мая 2019. То есть это не относится к "Северному потоку – 2", который, по самым оптимистичным прогнозам, заработает не раньше декабря текущего года.

Однако в Германии готовы войти в положение Москвы и попытаться спасти проект. По данным немецкой газеты Bild, партии ХДС/ХСС и СДПГ предлагают внести в директиву ЕС поправку, которая уберет ограничение по дате, и нововведение "Северного потока – 2" не коснется.