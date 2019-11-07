Участники проекта разобью российскую трубу на куски

Чтобы вывести "Северный поток – 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, "Газпром создал компанию для управления последним 12-мильным морским участком газопровода, уложенным в территориальных водах Германии. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в отрасли.

Таким образом, по информации издания, остальные примерно 1,2 тыс. км "СП-2" могут быть выведены из-под доработанной Брюсселем специально под проект оператора Nord Stream AG Газовой директивы.

Подготовка этого варианта находится на продвинутой стадии, пишет Handelsblatt. Дальнейшая его реализация зависит от того, внесут ли депутаты Бундестага поправки в законопроект об имплементации ГД Евросоюза в национальное законодательство, что позволит исключить из нее "Северный поток – 2". По данным издания, голосование в парламенте ФРГ должно пройти сегодня вечером.

Отмечается, что если поправки не будут приняты, все равно европейская директива распространится на участок газопровода в территориальных водах Германии, то есть всего на 12 морских миль.