Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Газпром" нашел выход для обхода директивы по "Североному потоку - 2"

Фото: www.globallookpress.com
Участники проекта разобью российскую трубу на куски

Чтобы вывести "Северный поток – 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, "Газпром создал компанию для управления последним 12-мильным морским участком газопровода, уложенным в территориальных водах Германии. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в отрасли.

Таким образом, по информации издания, остальные примерно 1,2 тыс. км "СП-2" могут быть выведены из-под доработанной Брюсселем специально под проект оператора Nord Stream AG Газовой директивы.

Подготовка этого варианта находится на продвинутой стадии, пишет Handelsblatt. Дальнейшая его реализация зависит от того, внесут ли депутаты Бундестага поправки в законопроект об имплементации ГД Евросоюза в национальное законодательство, что позволит исключить из нее "Северный поток – 2". По данным издания, голосование в парламенте ФРГ должно пройти сегодня вечером.

Отмечается, что если поправки не будут приняты, все равно европейская директива распространится на участок газопровода в территориальных водах Германии, то есть всего на 12 морских миль.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей