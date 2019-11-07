Киев с Варшавой и Прибалтикой задушат "Северный поток-2"

Украина помешает сделать из России "газового динозавра"

В Киеве продолжаются попытки помешать Германии спасти строящийся газопровод от жестких правил ЕС. Вслед за бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным с громким заявлением выступил замглавы украинского министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

По его словам, Украина, Польша и страна Балтии все равно найдут способ способ заблокировать "Северный поток-2", несмотря на действия немцев. Вот только как, он не сказал.

Тарас Качка, Мінекономіки: "Дії уряду #Німеччина щодо #NordStream2 зрештою призведуть до того, що Україна, Польща, країни Балтії та інші зрештою заблокують проєкт іншими способами. По суті триває спроба зберегти стару модель ринку газу, в якому #РФ - такий собі динозавр." pic.twitter.com/pi2hR7guMP — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 7 ноября 2019 г.

"По сути, продолжается попытка сохранить старую модель рынка газа, в котором РФ – некий динозавр", – цитирует Качку в Twitter украинский журналист Евгений Солонина.

Ранее в ЕС потребовали отделить владельцев газопровода от поставщиков газа. Россия в этом случае попадает в безвыходную ситуацию, так как владеет и газопроводом и газом. Однако в Германии депутаты изо всех сил стараются решить эту проблему и дать "Северному потоку-2" нормально функционировать.

Кроме того, немецкие СМИ сообщили, что "Газпром" уже придумал способ, как справиться собственными силами.