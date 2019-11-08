План по защите российской трубы провалился на радость Киеву

В Германии не прошел закон, который регулирует применением поправок к газовой директиве ЕС в стране.

В немецком парламенте не набралось достаточное количество голосов для принятия решения. Заседание состоялось в ночь на пятницу, 8 ноября.

"Было отдано 133 голоса, для принятия решения требуется 355 голосов",

– заявил председательствующий бундестага. Об этом пишет РИА Новости.

Несмотря на то, что следующее заседание назначили на сегодняшний день на 9 утра, вопрос о законопроекте в защиту "Северного потока – 2" не включен в повестку, отмечает RT.

Напомним, что в документе говорится о возможности исключений из требований третьего энергопакета для газовых трубопроводов из стран, не входящих в Евросоюз. Предполагается, что действие правил будет распространяться на завершающую часть "Северного потока – 2", протяженность которой – 12 морских миль. Согласно требованиям, владеть участком и поставлять по нему газ обязаны разные компании.

"Ха-ха! А недорогого газа из России так хочется! А еще лучше – бесплатно! А совсем уж карашо – это когда русские за свои поставки еще и приплачивать начнут! "Украинство" - штука заразная, как оказывается!" "Они так сильно хотят остаться без газа?!" "Сегодня бундестаг проголосовал за решение, которого так яростно добивается Киев", – отреагировали читатели информагентства.

Ранее экс-глава украинского МИД Павел Климкин призвал убедить немцев не выводить российский газопровод из-под директивы ЕС.