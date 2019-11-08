Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Германии устроили бунт из-за возможного срыва ввода "Северного потока - 2" в эксплуатацию

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Задержка угрожает энергоснабжению Германии

С призывом защитить российский газопровод от американских санкций выступили депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии". Речь идет о европейский компаниях, которые участвуют в проекте. Как сообщалось ранее, в их отношении США планируют ввести ограничительные меры.

"Федеральное правительство должно вместе с другими европейскими странами подготовить меры, которые сделают санкции неэффективными",

говорится в обращении депутатов к немецким властям.

В опубликованном на официальном сайте заявлении еще раз напомнили о том, что строительство и скорейший ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" – в интересах Берлина и европейских стран. Задержки угрожают энергоснабжению Германии.

Ранее законопроект, который регулирует применением поправок к газовой директиве ЕС в Германии, не набрал достаточное количество голосов на заседании немецкого парламента.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей