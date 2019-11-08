Задержка угрожает энергоснабжению Германии

С призывом защитить российский газопровод от американских санкций выступили депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии". Речь идет о европейский компаниях, которые участвуют в проекте. Как сообщалось ранее, в их отношении США планируют ввести ограничительные меры.

"Федеральное правительство должно вместе с другими европейскими странами подготовить меры, которые сделают санкции неэффективными",

– говорится в обращении депутатов к немецким властям.

В опубликованном на официальном сайте заявлении еще раз напомнили о том, что строительство и скорейший ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" – в интересах Берлина и европейских стран. Задержки угрожают энергоснабжению Германии.

Ранее законопроект, который регулирует применением поправок к газовой директиве ЕС в Германии, не набрал достаточное количество голосов на заседании немецкого парламента.