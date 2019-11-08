Крупнейший штраф в истории: Польша разорит "Газпром"

Варшаве не понравилось желание немцев помочь России

Антимонопольный комитет Польши грозится оштрафовать "Газпром" на рекордную сумму за "Северный поток-2". Об этом пишет польская газета Biznes Alert, которая освещает заседание комитета.

О штрафе говорится в анонсе пресс-конференции. Его максимальная величина может составить 10% оборотов компании в году перед принятием решения о нарушении прав конкуренции.

Полякам очень не понравились поправки к газовой директиве Евросоюза, предложенные немецкими парламентариями. Поправки должны защитить газопровод, так как европейцы намерены отделить собственников газа от владельцев газопровода. Этот вариант категорически Москву не устраивает.

Пока антимонопольный комитет оштрафовал на 172 млн польских злотых Engie Energy – дочернюю компанию французской Engie, зарегистрированной в Швейцарии. Ее представители якобы отказались предоставить документы по заключению контракта с "Газпромом" и теперь ее подозревают в связях с Москвой.

Ранее украинские политики заявили, что сделают все, чтобы не допустить спасения российского газопровода.