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Не все потеряно: немцы защитят "Северный поток - 2"

В Бундестаге рассмотрят поправки к газовой директиве ЕС

Немцы вернутся к важному документу на следующей неделе, заявили в социал-демократы Германии. Речь идет о законопроекте о поправках к газовой директиве ЕС, который не прошел минувшей ночью

Когда именно состоится заседание, станет известно позже, уточнили в СДПГ РИА "Новости". Возможно, точную дату объявят в начале будущей недели.  

Напомним, законопроект получил всего 133 голоса из 355 необходимых. 

Ксения АНДРЕЕВА

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