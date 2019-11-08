В Бундестаге рассмотрят поправки к газовой директиве ЕС

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Немцы вернутся к важному документу на следующей неделе, заявили в социал-демократы Германии. Речь идет о законопроекте о поправках к газовой директиве ЕС, который не прошел минувшей ночью.
Когда именно состоится заседание, станет известно позже, уточнили в СДПГ РИА "Новости". Возможно, точную дату объявят в начале будущей недели.
Напомним, законопроект получил всего 133 голоса из 355 необходимых.
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