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Киев требует от Европы остановить немцев в их инициативе по "Северному потоку – 2"

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Украинцев разволновали планы Бундестага кардинально решить дилемму с Газовой директивой ЕС

Незалежная обратилась с "письмом друзьям" в Европарламенте, где изложила просьбу остановить попытки Германии вывести проект "Северный поток – 2" из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Киева при ЕС Николай Точицкий.

"Призвал защитить верховенство права, энергетическую безопасность Европы и остановить "Северный поток – 2", – написал дипломат в Twitter.

Украинец считает, что такие шаги Берлина поощряют Москву нарушать обязательства.

"Намерение исключить "Северный поток – 2" из третьего энергетического пакета нарушает законодательство ЕС, солидарность и поощряет Россию отвергать правила, заниматься шантажом и нарушать обязательства", – констатировал пан Точицкий.

Напомним, немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который должен защитить "СП–2" от новых правил ГД Евросоюза, предусматривающей обязательство отделять оператора газопровода от компании, поставляющей ему газ. Действие директивы ЕС распространяется на газопроводы, введенные в эксплуатацию после 23 мая 2019 г.. Формально "Северный поток – 2" будет запущен в строй позже – примерно в марте–апреле 2020-го. Однако немецкие парламентарии намерены привязать к срокам не саму дату окончания строительства, а сроки инвестиций в проект, которые были сделаны до мая 2019 года.

Первое утверждение документа провалилось нынешней ночью, однако Бундестаг вернется к нему уже на грядущей неделе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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