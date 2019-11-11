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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Евросоюз за то, что он не противодействует строительству "Северного потока – 2". По его мнению, проект якобы спонсирует российское оружие, а также российскую оборону.
Моравецукий рассказал о своем сожалении из-за того, что ЕС поддерживает "Северный поток – 2", изданию Financial Times.
Премьер-министр Польше также считает, что президент Франции Эммануэль Макрон не прав, говоря о том, что НАТО не должна воспринимать Россию врагом.
"Президент Макрон находится в другом положении, поскольку он не чувствует на шее горячее дыхание российского медведя",
– заявил Моравецкий.
Он добавил, что готов поддерживать отношения с мирной Россией, но подчеркнул, что, по его мнению, страна сейчас не мирная, а агрессивная.
"Северный поток – 2" представит собой две ветки общей мощностью 55 млрд куб. в год. Газопровод протянется от России к Германии через дно Балтийского моря. Против проекта выступает не только Польша, считающая его политическим, но и Украина, которая боится потерять транзит российского голубого топлива.
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