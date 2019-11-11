Одна ахинея: в Москве ответили полякам на критику "Северного потока-2"

Польша и Украина изо всех сил ставят палки в колеса проекту

Вокруг "Северного потока-2" продолжает нагнетаться обстановка. Сенатор Алексей Пушков ответил премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, по словам которого, проект спонсирует российское оружие, а Евросоюз якобы потакает Москве, поддерживая газопровод.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике на своей странице в Twitter написал, что Матеуш занимается "примитивной пропагандой", и у Варшавы нет весомых аргументов против проекта, а "одна ахинея".

"Россия перевооружила свою армию и без "Северного потока-2", – подчеркнул сенатор.

Ранее Матеуш в интервью Financial Times пожаловался на президента Франции Эмманюэля Макрона, который "не осознает агрессивности РФ" и пытается наладить с ней дружеские отношения.

А в пятницу Антимонопольный комитет Польши пригрозил оштрафовать "Газпром" на рекордную сумму за "Северный поток-2", но в итоге "наказал" лишь дочернюю компанию французской Engie, которая отказалась предоставить документы о заключении контракта с "Газпромом".