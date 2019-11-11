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"Северный поток – 2" подал судебный иск против Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Газовая директива Брюсселя опустошит карманы европейцев

В отношении Европейского союза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии начат арбитраж со стороны Nord Stream 2 AG – компании-оператора проекта "Северный поток – 2". Об этом сегодня сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проспект к еврооблигациям "Газпрома".

"26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомила о начале специального арбитража... против ЕС на основании договора к Энергетической хартии", – говорится в документе.

Как считают в компании, Брюссель нарушил свои обязательства, одобрив "дискриминационные поправки" к директиве.

Отмечается, что организация подала иск в Суд ЕС о частичной отмене поправок из-за коротких сроков на выдачу исключений для подпадающих под них проектов.

Nord Stream 2 AG предупреждал о возможности начать арбитражное разбирательство по данному документу еще в июле. Оператор уверен, что нововведения направлены непосредственно против "СП–2", а целью подобных поправок к ГД является создание препятствий для строительства газопровода и его эксплуатации. В частности, директива запрещает компании, добывающей топливо, одновременно владеть трубой.

Ранее на Брюссель яро накинулся премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который полагает, что Евросоюз слишком слабо борется с российским проектом. А Москва, по его мнению, с помощью газопровода зарабатывает на оборону РФ. Член Совфеда Алексей Пушков назвал заявление поляка "примитивной пропагандой" и ахинеей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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