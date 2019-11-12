Строительство хотят закончить до Нового года

Для реализации проекта "Северный поток-2" не осталось препятствий после того, как Копенгаген выдал необходимые разрешающие документы. Об этом заявил руководитель немецкого нефтегазового концерна Wintershall Dea Марио Мерен. В компании-соинвесторе проекта уверены, что строительство будет завершено до Нового года.

"Разрешение Дании – это последнее звено. Теперь проект имеет все допуски. Если не ошибаюсь, датская часть – 140 км, то есть для двух веток это 280 км. Я весьма уверен, что строительные работы будут завершены в этом году", – цитирует Мерена ТАСС.

Глава Wintershall Dea согласился, что зимой на Балтике весьма суровые погодные условия, но, по его словам, это обстоятельство учитывалось, когда составлялся график строительства. Поэтому к концу 2019 г. трубы должны быть проложены.

Дания подписала разрешение на строительство газопровода в своей зоне – к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море – в конце октября 2019 года. Ранее в "Газпроме" говорили, что на прокладку труб на этом участке потребуется чуть более месяца.