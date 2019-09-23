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Разрешение Дании позволит закончить "Северный поток-2" к Новому году

Разрешение Дании позволит закончить
Фото: www.globallookpress.com
Дополнительные поставки газа из РФ в Европу могут начаться в срок

Согласие Копенгагена на прокладку трубопровода "Северный поток-2" в своих водах даст возможность строителям закончить работы, не выбиваясь из графика. Об этом заявил эксперт Евгений Бахревский.

По его мнению, шанс на окончание строительства к концу 2019 г. еще сохраняется. Газопровод построен на 81%, за оставшийся период вполне можно все успеть. В то же время, Дания до сих пор не дала окончательного ответа на заявку по маршруту трубы в своей экономической зоне. Поэтому нельзя исключать, что она вдруг запретит или продолжит молчать. Но это не станет фатальным для проекта.

"Вокруг Дании обойдут. Конечно, это технические сложности, но все решаемо. Известно, что это не какие-то умопомрачительные сроки. Это будет сделано в течение нескольких месяцев", – отметил эксперт в эфире телеканала "Звезда".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что на работы в датской зоне потребуется не более пяти недель. 

Копенгаген тянет с ответом по "Северному-потоку-2" с 2017 года. На прошлой неделе стало известно, что у самой Дании возникли проблемы с газодобычей для внутреннего потребления, поэтому ближайшие несколько лет ей придется закупать топливо в Германии.

Николай ВИКТОРОВ
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