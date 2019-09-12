По мнению политика, проект дорого обойдется странам Старого Света

Украинский президент Владимир Зеленский вновь напомнил об угрозе "Северного потока – 2" для Европы. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинистё.

При этом политик отметил, что российский проект может дорого обойтись странам Старого Света в будущем.

"Я обратил внимание президента Финляндии на вопрос "Северного потока – 2", подчеркнул, что этот проект является угрозой для всей Европы и его оценка как сугубо коммерческого может дорого стоить нашим европейским партнёрам в будущем",

– цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Ранее президент Украины на встрече с главой Польши Анджеем Дудой также назвал "Северный поток – 2" угрозой для Европы.

Напомним, партнерами "Газпрома" в реализации проекта выступают крупнейшие европейские компании. Его стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Запуск трубопровода, который будет поставлять 55 млрд куб. м газа в год, запланирован уже в нынешнем году.

