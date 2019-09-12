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Украинский президент Владимир Зеленский вновь напомнил об угрозе "Северного потока – 2" для Европы. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинистё.
При этом политик отметил, что российский проект может дорого обойтись странам Старого Света в будущем.
"Я обратил внимание президента Финляндии на вопрос "Северного потока – 2", подчеркнул, что этот проект является угрозой для всей Европы и его оценка как сугубо коммерческого может дорого стоить нашим европейским партнёрам в будущем",
– цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
Ранее президент Украины на встрече с главой Польши Анджеем Дудой также назвал "Северный поток – 2" угрозой для Европы.
Напомним, партнерами "Газпрома" в реализации проекта выступают крупнейшие европейские компании. Его стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Запуск трубопровода, который будет поставлять 55 млрд куб. м газа в год, запланирован уже в нынешнем году.
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