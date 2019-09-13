Договор с Украиной по транзиту газа предложили закрыть

Заботой о безопасности Европы, куда так стремится Незалежная, президент Владимир Зеленский прикрывает собственный шкурный интерес. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя прозвучавшее накануне очередное заявление украинского лидера.

Напомним, бывший комик предостерег европейцев: мол, оценивая проект газопровода как сугубо коммерческий, в будущем они могут дорого заплатить за "ошибку".

"Зеленский называет Сев.поток-2 "угрозой для Европы", но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. Даже напротив – сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой. Сказал бы прямо: "гроши боюсь потерять от прекращения транзита". Вот и вся "угроза",

- написал Пушков в своем Twitter.

Пользователи также отреагировали на слова Зеленского и предложили не продлевать договор по транзиту газа с Украиной. Напомним, контракт истекает уже 31 декабря этого года. В настоящее время основная часть транзита российского газа в Европу идет через Украину, напоминает "Свободная пресса".

"Полагаю, что договор по транзиту газа с Украиной нужно закрывать. Пусть Европа прочувствует сколько им нужно газа для по северным потокам этой зимой. И более чем обусловлено возможностями к транзиту по трубе не подавать. Почему Европа торгует нашим газом? Подавать только для экономической поддержки стран и не более", "Ничего нового комик не сказал, если своих мыслей ноль. Приходится пересказывать чужие. А кормушку конечно надо им прикрыть", "Транзитные платежи сравнимы с размером военного бюджета Шумерии и их потеря – серьёзный удар. Придётся кастрюлям повышать налоги и урезать медицину, образование и т.д." – написали комментаторы.

Наряду с Украиной против "Северного потока – 2" выступают Польша, Литва, Латвия и США, которые пытаются выдавить РФ с газового рынка и продавать европейцам свой СПГ, отмечает телеканал "360".