Украина предложила России помощь с "Северным потоком"

В Незалежной подсуетились из-за ситуации с OPAL

"Газпром" ограничил поставки голубого топлива через газопровод Opal из-за решения Судов Евросоюза. При этом на Украине уже предложили России заменить услуги западной трубы с помощью своей ГТС, чтобы в Европу поступали нужные объемы газа.

О том, что вместе с Незалежной свою помощь предлагает и Словакия, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся",

– заявил он на своей странице в Facebook.

Ранее Польша подала жалобу в Суд Евросоюза, который отменил решение 2016-го, касающегося расширения доступа "Газпрома" к мощностям Opal. Суд обратил внимание, что был нарушен принцип энергетической солидарности. Европейские нормы предполагали, что "Газпром" мог использовать лишь 50% транзитных мощностей трубы, но так как не было спроса на нее, то ради российской компании сделали исключение.

В России уже заявили, что готовят ответ на решение суда. При этом 14 сентября поставки голубого топлива снизились на 0,6 миллиона кубов в час, а транзитные мощности трубы Nel увеличили на 0,3 миллиона кубов в час. Этот газопровод также принимает газ из России, который идет по "Северному потоку".