Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украина предложила России помощь с "Северным потоком"

Украина предложила России спасти
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНовая власть Украины раскрыла правду о "Северном потоке - 2"
В Незалежной подсуетились из-за ситуации с OPAL

"Газпром" ограничил поставки голубого топлива через газопровод Opal из-за решения Судов Евросоюза. При этом на Украине уже предложили России заменить услуги западной трубы с помощью своей ГТС, чтобы в Европу поступали нужные объемы газа.

О том, что вместе с Незалежной свою помощь предлагает и Словакия, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся",

заявил он на своей странице в Facebook.

Ранее Польша подала жалобу в Суд Евросоюза, который отменил решение 2016-го, касающегося расширения доступа "Газпрома" к мощностям Opal. Суд обратил внимание, что был нарушен принцип энергетической солидарности. Европейские нормы предполагали, что "Газпром" мог использовать лишь 50% транзитных мощностей трубы, но так как не было спроса на нее, то ради российской компании сделали исключение.

В России уже заявили, что готовят ответ на решение суда. При этом 14 сентября поставки голубого топлива снизились на 0,6 миллиона кубов в час, а транзитные мощности трубы Nel увеличили на 0,3 миллиона кубов в час. Этот газопровод также принимает газ из России, который идет по "Северному потоку". 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Британцы разгневались из-за российской блокады в Керченском проливе

Из Соединенного Королевства посыпались угрозы

Австрия выдохлась от российского эмбарго

От санкционного пинг-понга страдают обычные люди

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей