Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Новая власть Украины раскрыла правду о "Северном потоке - 2"

Новая власть Украины раскрыла правду о
Фото: www.globallookpress.com
Россия якобы ведет со соседней страной гибридную борьбу

На следующей неделе между Россией и Украиной пройдут переговоры по транзиту газа, к чему Киев уже готов. Об этом сообщил премьер-министр Незалежной Алексей Гончарук.

Выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве политик затронул и тему "Северного потока - 2", отметив, что это политический проект.

"Инфраструктурные проекты других стран, особенно такие инфраструктурные проекты, которые имеют ярко выраженный политический подтекст - это часть гибридной борьбы против Украины. Мы понимаем все риски, мы очень хорошо информированы, мы готовы к этому", – цитируют Гончарука РИА Новости.

Он добавил, что народу не стоит переживать из-за отопительного сезона, если транзит российского газа через украинскую ГТС не продлят после 31 декабря 2019-го. У Киева есть запасной план на этот случай.

Премьер-министр Украины также рассказал о способе сосуществования с Россией. По его словам, Киев будет опираться на прагматичный подход: искать пути взаимодействия, продолжая считать Россию "агрессором". По мнению Гончарука, самым лучшим вариантом будет демонстрация Украиной своих успехов Москве. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Британцы разгневались из-за российской блокады в Керченском проливе

Из Соединенного Королевства посыпались угрозы

Австрия выдохлась от российского эмбарго

От санкционного пинг-понга страдают обычные люди

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей