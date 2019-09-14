Россия якобы ведет со соседней страной гибридную борьбу

На следующей неделе между Россией и Украиной пройдут переговоры по транзиту газа, к чему Киев уже готов. Об этом сообщил премьер-министр Незалежной Алексей Гончарук.

Выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве политик затронул и тему "Северного потока - 2", отметив, что это политический проект.

"Инфраструктурные проекты других стран, особенно такие инфраструктурные проекты, которые имеют ярко выраженный политический подтекст - это часть гибридной борьбы против Украины. Мы понимаем все риски, мы очень хорошо информированы, мы готовы к этому", – цитируют Гончарука РИА Новости.

Он добавил, что народу не стоит переживать из-за отопительного сезона, если транзит российского газа через украинскую ГТС не продлят после 31 декабря 2019-го. У Киева есть запасной план на этот случай.

Премьер-министр Украины также рассказал о способе сосуществования с Россией. По его словам, Киев будет опираться на прагматичный подход: искать пути взаимодействия, продолжая считать Россию "агрессором". По мнению Гончарука, самым лучшим вариантом будет демонстрация Украиной своих успехов Москве.