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Запад отказывается от российского газа

Запад отказывается от российского газа
Фото: www.pixabay.com
Европа дала шанс американскому СПГ

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд считает, что Запад пытается вытеснить Россию с газового рынка.

По его словам, решение суда ЕС по газопроводу Opal носит чисто политический характер.

"Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным",

цитирует Шлунда РИА "Новости".

Депутат подчеркнул, что из-за отказа Европы от дополнительных транзитных мощностей Opal это может привести к серьезным проблемам в энергоснабжении государств уже этой зимой.

Ранее Польша подала жалобу в Суд Евросоюза, который отменил решение 2016-го, касающегося расширения доступа "Газпрома" к мощностям Opal. Суд обратил внимание, что был нарушен принцип энергетической солидарности. Европейские нормы предполагали, что "Газпром" мог использовать лишь 50% транзитных мощностей трубы, но так как не было спроса на нее, то ради российской компании сделали исключение.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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