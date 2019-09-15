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Америка заставила Европу отнять у России часть "Северного потока"

Америка заставила Европу отнять у России часть
Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон пытается избавиться от конкурентов на газовом рынке

В России отреагировали на заявление депутата бундестага Робби Шлунда о том, что Запад пытается вытеснить Москву с газового рынка.

По мнению члена Совфеда Сергея Калашникова решение ЕС по Opal наносит серьезный ущерб по "Газпрому" и даже может привести к убыткам для страны.

"Решение Суда ЕС очевидно создает прецедент для ограничения потребления газа в Западной Европе, и, конечно, это создает новые трудности для потребителей в Европе",

цитирует его РБК.

Сенатор Ольга Тимофеева считает, что Европа пытается разрушить отношения Москвы и Берлина в газовой сфере. Она добавила, что решение суда было принято под диктовку США, чтобы освободить рынок для "заокеанских поставщиков.

Ранее Польша подала жалобу в Суд Евросоюза, который отменил решение 2016-го, касающегося расширения доступа "Газпрома" к мощностям Opal. Суд обратил внимание, что был нарушен принцип энергетической солидарности. Европейские нормы предполагали, что "Газпром" мог использовать лишь 50% транзитных мощностей трубы, но так как не было спроса на нее, то ради российской компании сделали исключение.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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