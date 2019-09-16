Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Нафтогаз" шантажирует ущемленный европейцами "Газпром"

Фото: www.globallookpress.com
Украинская компания навязывает транзитные услуги после ограничений для РФ мощностей Opal

В Незалежной злорадствуют после введения транзитного лимита для "Газпрома". На решение суда ЕС, вынудившее энергетическую компанию сократить загруженность газопровода Opal, отреагировал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он отметил, что в Киеве оценили оперативность принятых ограничений, и предложил услуги украинской трубы, дабы компенсировать недопоставки газа европейским потребителям. 

"Если Газпром хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как Газпром получил монопольный доступ к OPAL",

написал Коболев на свой странице в Facebook, еще раз похвалив европейскую Фемиду. Россияне раскусили хитрый план главы "Нафтогаза".  

"Засуетились укрики... Поздняк метаться", "Встали в соответствующую позу и предлагают себя...Кто бы сомневался", "Посмотрим, купится Газпром на такую удочку или нет",заключили "комментаторы" RT.  

Напомним,на прошлой неделе суд ЕС отменил решение 2016 года на расширенное использование "Газпромом" газопровода Opal, сохранив, таким образом, перспективы для украинского транзита. Доступ к мощностям Opal, который принимает сырье из "Северного потока", немецкая Opal Gastranspor ограничила 14 сентября. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Названа дата объединения России и Белоруссии

Раскрыты детали плана по интеграции

Киев отказался от расследования по делу МН17

Выяснилось, почему Незалежная так легко отдала важного свидетеля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей