"Нафтогаз" шантажирует ущемленный европейцами "Газпром"

Украинская компания навязывает транзитные услуги после ограничений для РФ мощностей Opal

В Незалежной злорадствуют после введения транзитного лимита для "Газпрома". На решение суда ЕС, вынудившее энергетическую компанию сократить загруженность газопровода Opal, отреагировал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он отметил, что в Киеве оценили оперативность принятых ограничений, и предложил услуги украинской трубы, дабы компенсировать недопоставки газа европейским потребителям.

"Если Газпром хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как Газпром получил монопольный доступ к OPAL",

– написал Коболев на свой странице в Facebook, еще раз похвалив европейскую Фемиду. Россияне раскусили хитрый план главы "Нафтогаза".

"Засуетились укрики... Поздняк метаться", "Встали в соответствующую позу и предлагают себя...Кто бы сомневался", "Посмотрим, купится Газпром на такую удочку или нет", – заключили "комментаторы" RT.

Напомним,на прошлой неделе суд ЕС отменил решение 2016 года на расширенное использование "Газпромом" газопровода Opal, сохранив, таким образом, перспективы для украинского транзита. Доступ к мощностям Opal, который принимает сырье из "Северного потока", немецкая Opal Gastranspor ограничила 14 сентября.