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Труба "Северного потока-2" приблизилась к балтийской границы Дании

Тупик: труба
Фото: www.globallookpress.com
В ближайшее время газопровод может оказаться в интересном положении, а именно в патовом

Судно Solitaire, прокладывающее по дну Балтийского моря трубы  "Северного потока-2", приближается к Дании – единственной стране, власти которой пока не выдали разрешение на прохождение морского участка проекта. Об этом пишет сегодня Reuters, отмечая, что газопровод скоро упрется в "датский тупик".

По информации агентства, морской трубоукладчик дойдет до Дании уже в начале октября.

"Сейчас мы движемся к датской границе, а затем будем ожидать продолжения дальнейшего развития проекта от датской границы в направлении Германии", – сказал Reuters капитан судна Кенни Хоубен.

В свою очередь в компании-операторе проекта Nord Stream 2 сообщили агентству, что строительство ведется в рамках графика, и в консорциуме по-прежнему надеются на то, что Копенгаген даст свое разрешение до того, как Solitaire доберется до датских вод.

"Мы следуем плану, и мы абсолютно точно соблюдаем график", – заявил пресс-секретарь проекта Ульрих Лиссек с борта судна.

Он добавил, что в его диалоге с Датским энергетическим агентством (DEA), которое отвечает за выдачу разрешения после экологической оценки, "нет никаких серьезных рисков или проблем".

По данным агентства, экипаж Solitaire  насчитывает около 400 человек, которые сваривают и прокладывают трубопровод на морское дно со скоростью 3-4 км в день.

Любая задержка "СП-2" длиной 1230 км создаст неопределенность для партнеров оператора немецкой Uniper и Wintershall, англо-голландской Shell, австрийской OMV и французской Engie, а также станет ключевым фактором для будущего контракта на транзит российского газа между Москвой и Киевом, напоминает Reuters.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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