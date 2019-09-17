В Европе обеспокоены судьбой киевской трубы

"Северный поток – 2" не должен стать причиной отмены газового транзита через Украину, заладили в Германии.

Функция Незалежной в поставке голубого топлива в Европу, заявили в правительстве ФРГ, непоколебима. В стране разделают точку зрения своего канцлера Ангелы Меркель о том, что в услугах Киева после запуска нового газопровода заинтересован весь ЕС.

"Эта позиция остаётся неизменной", – цитирует заявление немецкого правительства "Укринформ".



Россияне на новость отреагировали примерно одинаково: мол, Берлин, диктуя свои условия Москве, преследует свои цели.

"Берлин очень хочет купить Украину. Как ту же Грецию. Но пока с деньгами у немцев туго. И они хотят чтобы в переходный период Украину содержала Россия. Как были наглецами, так и остались", "Почему бы немцам самим с Украиной не поработать? Пусть платят за транзит, а Газпром по цене за вычетом транзита до вентиля с Украиной бы поставлял", "Украина останется транзитным государством... в Польшу. И ВСЕ", "С запуском СП-2 и Южного потока уже Украина будет платить чтобы через ее трубу газ потек", "То есть, Германия кормить Украину не хочет", – прокомментировали сообщение читатели RT (орфография и пунктуация авторские).

Напомним, запуск российско-европейского проекта "Северный поток – 2" запланирован на конец нынешнего года.